SV positiv til regjeringssamarbeid med MDG

– For oss er det ikke navnet på partiet som avgjør om vi kan sitte i regjering med dem, sier SV-leder Audun Lysbakken til Vårt Land.

Tonen er en litt annen enn fra SVs gamle regjeringspartnere Ap og Sp. Ap-leder Jonas Gahr Støre har ikke villet snakke om et MDG-samarbeid og har omtalt debatten som «et blindspor».

Sentrale deler av fagbevegelser har uttrykt sterk skepsis til et eventuelt MDG-samarbeid i en fremtidig regjering, spesielt på bakgrunn av miljøpartiets programfestede utfasing av oljenæringen de neste 15 årene. Samtidig har mange Ap-topper åpnet for et tettere samarbeid med miljøpartiet.

– For SV er det politikken som avgjør hvem det er naturlig å samarbeide med. Vår holdning har hele tiden vært at ikke vi ikke vil lukke dørene til noen av opposisjonspartiene, sier Lysbakken.

Fredag skal SV ha sitt første landsstyremøte etter lokalvalget, og Lysbakken varsler at partiet kommer til å diskutere sine hovedkrav til en fremtidig rødgrønn regjering.

