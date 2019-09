Lysbakken: Frp-utspill om snikislamisering kynisk manøver

NTB Innenriks

– Jeg tror ikke et øyeblikk at Siv Jensen tror at det pågår en snikislamisering i Norge. Det måtte i så fall innebære at vårt samfunnet i økende grad blir tilpaset en minoritetsreligion, sa Lysbakken i en tale til partiets landsstyre fredag.

Han viste til at det norske samfunnet tvert i mot blir stadig mer sekulært.

– Utspillet om snikislamisering var mest av alt en kynisk manøver for øke egen oppslutning. Det er ekstra hensynsløst at det kom akkurat i det utryggheten blant norske muslimer var sterkere enn før på grunn av angrepet mot moskeen i Bærum, sa Lysbakken.

Han etterlyste at flere stemmer på borgerlig side klarere tar avstand fra en retorikk som Lysbakken frykter vil nøre opp under hat og konspirasjonsteorier på sosiale medier. Det handler om hvordan Norge som samfunn møter denne utfordringen - om minoriteter blir slått ring om eller om de får sin frykt forsterket, var SV-lederens budskap.

