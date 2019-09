Lagmannsretten reduserte straff i spedbarnsdødsak

NTB Innenriks

I mars i år ble faren dømt til fengsel i åtte år i Alstahaug tingrett. Han anket dommen til Hålogaland lagmannsrett, der ankesaken startet 3. september. Retten reduserte straffen til tre og et halvt års fengsel, skriver NRK.

Mannen ble frifunnet for drap, men funnet skyldig for grov vold og mishandling av datteren, som var tre måneder gammel da hun døde.

Retten finner det bevist at jenta døde som en følge av at tiltalte ristet henne med stor kraft. Videre har lagmannsretten lagt vekt på forklaringene fra de rettsoppnevnte sakkyndige der det fremkommer at skadene er svært typiske for barn som har vært utsatt for kraftig risting.

– Når det gjelder spørsmålet om subjektiv skyld, er det på det rene at tiltalte ikke har handlet med et ønske om å drepe eller skade barnet. Det er heller ingen holdepunkter for at han har tatt et bevisst valg om å riste barnet slik han gjorde, selv om dette skulle føre til at barnet døde, heter det i dommen.

Det var mens familien var på besøk hos slekt i Oslo i romjula 2017, at barnet ble akutt skadet og sendt til Ullevål sykehus. Foreldreparet ble pågrepet på sykehuset og siktet for grov mishandling. Jenta døde av skadene 7. januar.

Siktelsen mot moren ble frafalt, men faren ble varetektsfengslet og tiltalt for å ha ristet datteren slik at det oppsto hodeskader. Obduksjonsrapporten viste både nyere og eldre skader.

