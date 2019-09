Sykehuset i Tromsø: En evakuering ville vært særdeles vanskelig

NTB Innenriks

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ligger 800 meter unna havna i Breivika, der en russisk tråler har stått i brann fra onsdag formiddag til torsdag morgen. Torsdag formiddag kantret den. Sykehuset ligger utenfor sonen som ble evakuert, men både kraftig røyk og stengte veier førte til problemer.

– Vi startet tidlig med å koordinere oss og satte krisestab. Trafikkbildet skapte problemer, og vi har vært i tett kontakt med politiet. Det at sentrale veier er stengt, førte til at vi har fått mange forsinkelser fordi det var vanskelig for ansatte å komme på jobb og pasienter å komme til time, sier viseadministrerende direktør Marit Lind ved sykehuset på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Operasjonsstuer stengt

På grunn av røyken som drev mot sykehuset, ble ventilasjonsanlegget først stengt i de delene av sykehuset der det var uproblematisk.

– Vi har mange apparater som er avhengig av kjøling og vegret oss derfor i det lengste med å stenge operasjonsstuer, men i en periode på morgenen måtte vi stenge disse enhetene, sier Lind videre.

Sykehuset har imidlertid skrudd på ventilasjonsanlegget igjen og er tilbake i normal drift.

Det er gjort fortløpende vurderinger av om det var nødvendig å evakuere hele sykehuset.

– Det ville vært veldig vanskelig å gjennomføre. En evakuering ville satt oss i en særdeles vanskelig situasjon, sier Lind.

Røyklukt

Både ansatte og pasienter melder imidlertid om ubehag på grunn av kraftig røyklukt.

Kommuneoverlegen har foretatt målinger av røyken, og det meldes at den ikke inneholder farlige stoffer, men det skal gjøres nye målinger like utenfor sykehuset.

Sykehuset opplyser at det bli et etterslep og forsinkelser på behandlinger utover dagen, men de jobber for at problemene skal ramme pasienter minst mulig.

