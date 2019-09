Russiske øvelser tettere på Svalbard enn tidligere

NTB Innenriks

Det skriver nettstedet Aldrimer.no, som siterer allierte forsvarskilder.

Den russiske marinegruppen fra Nordflåten gjennomfører øvelsene i havet mellom Svalbard og Franz Josef Land – mer nærgående og tettere på Svalbard enn det som er vanlig, ifølge Etteretningstjenesten.

Øvelsene skal blant annet gå ut på å kutte sambandskablene mellom Fastlands-Norge og Svalbard, og flere fartøyer som har kapasitet til å gjennomføre slike operasjoner skal ha deltatt i øvelsene.

Satellittstasjonen SvalSat på Svalbard skal ha vært et særskilt mål for øvelsen fra de russiske styrkene. Men Stasjonssjef Maja-Stina Ekstedt ved SvalSat sier de ikke er kjent med at satellittstasjonen skal ha blitt berørt av den russiske øvingsvirksomheten.

Russland har hatt økt fokus på forsvar av sine arktiske områder de senere år, ifølge E-tjenestens sjef, generalmajor Morten Haga Lunde.

– Det innebærer utbygging og modernisering av forsvarsinstallasjoner langs hele den nordlige sjørute og årlige tokt med fartøyer fra Nordflåten. Disse toktene er ofte en kombinasjon av tilførsel av militært materiell og øvelser – herunder skarpskyting med ulike typer missiler, sier han.

– Det er en prioritert oppgave for E-tjenesten å følge den russiske militære aktiviteten i våre nærområder og Arktis, legger Lunde til.

