Rafto-prisen hedrer arbeid for syriske flyktninger i Libanon

NTB Innenriks

– Nasjonalt og internasjonalt tar Mhaissen til orde mot et økende press for tvangsretur av syriske flyktninger og insisterer på at alle mennesker, ikke bare de med et statsborgerskap, har krav på menneskerettslig beskyttelse og mulighet til å skape sine egne liv, heter det i begrunnelsen.

Mhaissen er grunnlegger av organisasjonen Sawa for Development and Aid, som arbeider for å forbedre livssituasjonen for flyktninger i Libanon, med særlig fokus på barn og kvinner. Organisasjonen tilbyr helsetjenester, og tilbyr rådgivning og grunnskoleutdanning. SDAID dokumenterer flyktningenes erfaringer og levekår.

– Dokumentasjonsarbeidet er svært viktig for å kunne påvirke politiske prosesser og sikre kunnskapsbaserte beslutninger både i Libanon, Syria og i internasjonale fora, påpeker Raftostiftelsen i en pressemelding.

Prisen deles ut 3. november på Den Nationale Scene i Bergen.