Kystverket jobber for å begrense forurensning fra tråler i Tromsø

– Det er for tidlig å si noe om de potensielle skadene. Det er uansett skader på miljøet når petroleumsprodukter lekker ut i sjøen. Derfor jobber vi nå med å ringe inn havaristen for å hindre spredning ut i Tromsøsundet, sier vaktleder Steinar Gyltnes i Kystverket beredskapsvaktlag til NTB torsdag formiddag.

Etter at den russiske tråleren Bukhta Naezdnik hadde stått i brann i nesten et døgn ved kaia i Breivika i Tromsø, tippet skipet rundt torsdag morgen og ligger under vann.

– Vi har opplysninger om at det var 200.000 liter marin diesel om bord i tråleren før brannen. Det er usikkert for oss om noe av dette har brent opp siden brannen startet, men vi har mobilisert ressurser for å håndtere inntil 200.000 liter olje, sier Gyltnes.

Det er lekket noe olje ut i sjøen fra tråleren, men det er for tidlig å si noe om hvor mye det dreier seg om. Det ble ikke lagt ut lenser rundt skipet torsdag på grunn av den veldig kraftige brannen og varmeutviklingen. Oljelensene ville vært i veien for det pågående slukningsarbeidet.

Torsdag er lensene imidlertid på plass, og det er en oljeopptaker på fartøyet Bøkfjord som kan pumpe opp oljen.

– Vi har mobilisert vårt oljevernfartøy OV Bøkfjord, og vi har mobilisert fartøy for nasjonal slepebåtberedskap, Strilborg. I tillegg har vi mobilisert vårt innsatsstyrke ved Kystverkets oljeverndepot i Tromsø. Den innsatsen er trent for å jobbe med oljevernaksjoner og har oljelenser og utstyr ved Breivika. De forberedte og la ut oljevernutstyr i går, i påvente av at brannen skulle slukke, sier Gyltnes.

