Havnedirektør i Tromsø: – Det vil ta tid å heve tråleren

NTB Innenriks

– Jeg vil tro at det må komme lektere sørfra og at det vil ta litt tid å få hevet fartøyet, havnedirektør Jørn-Even Hanssen i Tromsø havn til Nordlys.

– Vi må få ryddet opp så fort som mulig for å hindre utslipp og forurensning, legger han til.

Havnedirektøren understreker samtidig at tråleren nå ligger i veien for nødvendig havneaktivitet.

Politiet på stedet opplyste torsdag kveld til TV 2 at det var en ammoniakklekkasje fra tråleren, men dette avkreftet Troms politidistrikt kort tid etterpå.

– Brannvesenet har nettopp tatt målinger og har ikke målt forekomster av ammoniakk, skrev Troms politidistrikt på Twitter like før klokken 19 torsdag.

– Ingen god situasjon

Russiske transportmyndigheter skal etterforske brannen, og representanter fra det russiske rederiet, Murmansk Trawl Fleet, kommer til Tromsø torsdag kveld, melder NRK.

– Det er svært vanskelig. Dette er mildt sagt ingen god situasjon, sier avdelingssjef Aleksej Ojtsjipenko i rederiet til NRK.

Like før klokka 9.15 torsdag morgen tippet den russiske tråleren Naezdnik over til siden, og store deler av skipet ble liggende under vann. Før det hadde skipet stått i brann i nesten et døgn med en voldsom røykutvikling.

Dette berørte store deler av Tromsø gjennom stengte veier, trafikkaos, evakuering av omtrent 100 personer og bemanningsproblemer på Universitetssykehuset Nord-Norge fordi mange ansatte ikke kom seg på jobb.

Et norsk selskap utførte vedlikeholdsarbeid og reparasjoner på tråleren da det begynte å brenne. Brannen startet trolig på grunn av sveisearbeid bak i båten, som spredte seg til fiskegarn om bord, skriver NRK.

Politiet vil imidlertid ikke bekrefte opplysningene.

Olje har lekket i sjøen

Tråleren hadde et mannskap på 29 personer. Mange ble brakt til legevakt etter brannen, men torsdag var alle utskrevet, bortsett fra to personer som hadde lettere røykskader, opplyste politiet på en pressekonferanse.

Kystverket jobber med å begrense oljeutslipp fra tråleren.

Ifølge Kystverkets opplysninger hadde tråleren 200.000 liter marin diesel om bord før brannen. Det er usikkert hvor mye som har brent opp og hvor mye som eventuelt er igjen i båten.

Noe olje har lekket ut i sjøen, men det er for tidlig å si noe om hvor mye, opplyser Kystverket. Det ble ikke lagt ut lenser rundt skipet onsdag på grunn av den kraftige brannen. Oljelensene ville da ha vært i veien for det pågående slukningsarbeidet.

Sykehuset fikk store problemer

Brannen fikk store konsekvenser for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), som ligger 800 meter unna ulykkesstedet. Den tjukke røyken fra brannen drev rett mot sykehuset.

På grunn av dette måtte brannvesenet begrense slukningsarbeidet noe. Sykehuset fikk beskjed om å holde vinduer lukket. Ventilasjonsanlegget måtte også skrus av.

Ved sykehuset ble det satt krisestab, blant annet fordi ansatte hadde problemer med å komme seg på jobb på grunn av stengte veier. Det ble fortløpende vurdert om hele sykehuset måtte evakueres.

– Det ville vært veldig vanskelig å gjennomføre. En evakuering ville satt oss i en særdeles vanskelig situasjon, sa viseadministrerende direktør Marit Lind ved sykehuset på en pressekonferanse.

Sykehusledelsen opplyser at ambulansene har kunnet kjøre også via avsperrede veier og at pasienter som trengte øyeblikkelig hjelp, har fått det.