Brennende russisk tråler i Tromsø kantret

Like før klokka 9.15 tippet tråleren Bukhta Naezdnik over til siden, og store deler av skipet ligger under vann. Like etterpå kom det fortsatt kraftig røyk fra tråleren.

– Havaristen har tippet rundt og ligger nå på siden i havet. Det blir mer og mer vann over båten, og røyken avtar. Vi jobber med å styre røyken bort fra sykehuset, sa brann- og redningssjef Øystein Solstad i Tromsø til NTB like etter at tråleren kantret.

Brannen om bord i tråleren brøt ut onsdag formiddag. Den hadde da 200.000 liter dieselolje om bord.

– Mye av dette har nok brent opp nå. Men vi har satt ut lenser og har klart mannskap og oljetankere, sier Solstad.

Eksplosjonsfare

Politiet holdt torsdag formiddag en pressekonferanse om brannen som har preget Tromsø i nesten et døgn.

– Tilbakemeldingen er at tråleren nå ligger stabilt. Dermed har vi oppnådd det vi har ønsket. Det er imidlertid en viss forurensningsfare med tanke på marin diesel, sier politimester Ole B. Sæverud.

Sent onsdag kveld ble 92 beboere i en radius på 300 meter fra brannstedet evakuert. Sikkerhetssonen opprettholdes fortsatt, opplyser politiet. En rekke veier i området ble også stengt, noe som førte til store trafikale problemer i Tromsø i morgenrushet.

– Det som er prioritert er å få kontroll på eksplosjonsfaren i ammoniakktanken på tråleren. Vi har fått en større nedkjøling nå når båten er kantret. Når man får kontroll på en eventuell sprengningsfare, kan veiene åpnes igjen, sier stabssjef Morten Pettersen.

Politiet beskriver slukkearbeidet som krevende. Det har vært høy varme, det er mange rom i skipet, og det har vært vanskelig å komme til der det brant.

Etter at skipet kantret er det en viss forurensningsfare, men politiet forteller at de vurderte det som at faren for Tromsøs innbyggere var større om det skulle skje en eksplosjon i tråleren.

Prøver av røyken

Brannen førte til kraftig røykutvikling. Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen opplyser at målinger av røyken ikke viser noen utslag på farlige stoffer, heller ikke ammoniakk. Denne målingen ble utført omtrent klokka 9.15.

Beboere oppfordres imidlertid til å kontakte fastlegen, om de opplever ubehag som følge av røyken.

Sykehuset i Tromsø ligger nær brannstedet, og den tykke røyken har drevet i den retningen.

Sykehuset satte torsdag morgen krisestab og vurderte om avdelinger må stenges. Ansatte kom seg ikke på jobb fordi veier er stengt på grunn av trålerbrannen.

– Vi sitter i krisestab nå for å kartlegge situasjonen. Vi har utfordringer med å få folk på jobb. Vi vurderer om vi må stenge deler av sykehuset og be pasienter holde seg hjemme, men enn så lenge driver vi sykehuset som normalt, sa pressevakt Jørn Resvoll ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til NTB torsdag morgen.

Ansatte var blitt bedt om å holde vinduene lukket for å hindre røyk i å komme inn. Brannvesenet opplyste også at de måtte begrense slukningsarbeidet for å unngå at røyk skulle komme inn i ventilasjonsanlegget til sykehuset.

Tre skoler i Tromsø holder stengt som følge av brannen. Det er Stakkevollan skole, Ishavsbyen videregående skole og Tromsø internasjonale skole.

– Håper den krenger

Tromsø kommune ba folk over hele byen om å lukke vinduer for ikke bli eksponert for den potensielt giftige røyken.

Brannen startet da hydraulikkolje og trålposer i baugen av tråleren skal ha tatt fyr. Siden spredte flammene seg videre til hele skipet. Natt til torsdag så brannen ut til å spre seg lenger bakover i skroget før det på morgenkvisten på nytt blusset opp i åpne flammer foran i baugen.

– Vi kan ikke bruke så offensive slokkemetoder som vi ellers kunne ha gjort av hensyn til nærheten til sykehuset. Når vi pøser vann rett på brannen, drives røyken opp mot sykehuset, og det kommer inn i ventilasjonsanlegget der med de følgene det kan risikere å gi, sier operasjonsleder Beate Helberg i Troms politidistrikt til NTB ved 5.30-tiden.