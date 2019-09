Ap-topp kaller potensielt regjeringssamarbeid med MDG er en «ikke-debatt»

NTB Innenriks

I kjølvannet av kommunevalget har debatten i partiet gått om et mulig samarbeid med Miljøpartiet De Grønne ved en eventuell valgseier i 2021. Basert på høstens valg og meningsmålinger vil trolig fem partier være med i kampen om makt og posisjoner ved en eventuell rødgrønn valgseier i 2021: Ap, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt.

Ap-topper som Helga Pedersen, Espen Barth Eide og Raymond Johansen har åpnet for et tettere samarbeid med MDG også nasjonalt.

Fylkesordfører Sandvik mener imidlertid debatten om et mulig MDG-samarbeid er et Oslo-fenomen, og sier at de ikke opplever en lignende debatt i Trøndelag, skriver Dagbladet.

– I Trondheim samarbeider Ap med MDG, og det går bra. Men MDG i de store byene er noe annet enn utenfor. I distriktene er MDG et bitte lite parti, sier Sandvik til avisen,

Viktige deler av fagbevegelsen har uttrykt sterk skepsis til et MDG-samarbeid. De mener deler av MDGs program ikke er forenelig med samarbeid, spesielt med tanke på at MDG har programfestet utfasing av oljenæringen i løpet av 15 år.

– SV og Sp har uttrykt ønske om å gå inn i regjering med oss og vil bygge en langsiktig plan for det. Vi må gjøre som vi gjorde i 2005. Det er viktig å avklare et realistisk regjeringsalternativ, og det er viktig å avklare hvor vi skal hen, sier Sandvik.

