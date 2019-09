Ap-nestleder mener oljeindustrien er en del av løsningen på klimakrisen

NTB Innenriks

– Industrien må være en del av løsningen. Vi skal sikre arbeid til alle, skape verdier og kutte utslipp. Det er kjernen, sier Skjæran til Dagsavisen.

Skjæran legger til at han ikke vil sette en sluttdato for oljenæringen. Statsminister Erna Solberg (H) har tidligere sagt at den som skal slukke lyset på norsk sokkel ikke er født ennå.

– Jeg tror ikke lyset på norsk sokkel skal slukkes. Selv den dagen vi ikke bruker fossilt brensel, så vil vi fortsatt trenge petroleum til produksjon av andre varer, sier Ap-nestlederen, og viser til hvordan petrokjemisk industri også blir brukt til alt fra plastemballasje til klær.

Etter det dårlige kommunevalget har flere i Ap luftet tanken om å ta Miljøpartiet De Grønne (MDG) med i et rødgrønt samarbeid ved neste stortingsvalg i 2021.

Viktige deler av fagbevegelsen har uttrykt sterk skepsis til dette. De mener deler av MDGs program ikke er forenelig med samarbeid, spesielt med tanke på at MDG har programfestet ufasing av oljenæringen i løpet av 15 år.

Dersom MDG går bort fra en så bastant plan, er Fellesforbundet villig til å diskutere samarbeid.

– Det er klart at dersom vi trenger et stort flertall for å holde de borgerlige borte i 2021, sier vi ikke nei til noen, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet til Klassekampen.

