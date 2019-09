Lokomotiv sporet av i Oslo

NTB Innenriks

At sporet er sperret, skaper problemer for lokaltoget mellom Asker og Lillestrøm. Vy opplyser at strekningen mellom Alna og Oslo S er stengt for trafikk og at det settes opp busspendel.

Avsporingen har ført til betydelige skader på spor og sporveksler, og utbedringen kan ta tid, opplyser Bane Nor på sine nettsider ved lunsjtider onsdag.

Det er kun lokaltoget, linje L1, som er berørt. Flytogene og direktetogene mellom Oslo S og Lillestrøm kjører som normalt gjennom Romeriksporten.

Pressekontakt Dag Svinsås i Bane Nor sier hendelsen ikke er dramatisk, utover at sporet er sperret.

– Toget står på bakken. Vi har folk der som jobber med å fjerne det, opplyser Svinsås til NTB.

Avsporingen skjedde rundt klokka 9.15 onsdag formiddag.

Bane Nor opplyser at avsporingen vil bli gransket både av Statens havarikommisjon og av Bane Nor selv.