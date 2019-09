Ikke lenger eksplosjonsfare i brennende russisk tråler i Tromsø

NTB Innenriks

Brannvesenet jobber fortsatt med å få slokket brannen om bord i den russiske tråleren Bukhta Naezdnik, opplyser Troms politidistrikt like før klokken 18 onsdag. Det var fare for at gasser om bord i båten kunne eksplodere, men politiet vurderer at det ikke lenger er eksplosjonsfare. Det er etablert en sikkerhetssone rundt båten.

Utfordrende slokkingsarbeid

– Brannen foregår i et begrenset område i båten, men brannvesenet sliter med å komme til for å få slukket den, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt Per Arve Aas til NTB.

Slukkingen må foregå på en viss avstand på grunn av den ekstreme varmen.

– Det er rett og slett ikke forsvarlig for brannmannskapene å gå inn der, sier Aas.

Videre opplyser politiet at vindretningen og værprognosen er gunstig med tanke på røyk. Beboere i området bes fremdeles om å holde hører og vinduer lukket.

På grunn av brannen er Breivikatunnelen stengt, ifølge NRK.

Alle gjort rede for

Tråleren hadde et mannskap på 29. Alle var ved 12.30-tiden gjort rede for.

Politiet fikk melding om brannen klokken 10.59. Folk som oppholdt seg i nærheten av tråleren, ble evakuert på grunn av røyken.

– Slokkearbeidet pågår for fullt. Det er stor røykutvikling og åpne flammer. Det brenner i hydraulikkolje, tauverk og plast, opplyste operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt til NTB en time etter at brannen brøt ut.

Tolv til legevakt

Ifølge politiet ble tolv personer sendt til legevakt for behandling av mulige røykskader.

– Et tosifret antall pasienter er ankommet sykehuset. Vi har foreløpig ikke informasjon om skadeomfang, opplyser Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (UNN).

Politiet opplyser imidlertid at det ikke er meldt om personskader.

