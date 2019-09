Bodø blir europeisk kulturhovedstad 2024

NTB Innenriks

– Dette er en fantastisk dag for Bodø, sier rådmann Rolf Kåre Jensen til NTB i Brussel rett etter at avgjørelsen ble kjent.

– Dette er ikke bare et kultur- og samfunnsprosjekt for Bodø og Nordland. Dette er et samfunnsutviklingsprosjekt. Jeg tror ikke folk helt aner hvor stort dette er, sier Jensen.

– Dette er stort for utviklingen av byen og landsdelen, rett og slett.

Støre gratulerer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland kaller tildelingen en unik mulighet.

– Nå får vi Europas nysgjerrige blikk rettet mot oss og alt vi har å tilby, og ikke bare på kulturområdet, sier en svært fornøyd Norvoll.

Hans partileder Jonas Gahr Støre slutter seg til dette og gratulerer Bodø og ordfører Ida Pinnerød (Ap) med den nye tittelen.

– Dette betyr at en allerede levende by i årene som kommer, får enda mer aktivitet og oppmerksomhet – og kan by på enda flere gode opplevelser til store og små, fastboende og tilreisende, kulturelt interesserte og de litt mindre interesserte, skriver Støre på Facebook.

Tre kulturhovedsteder

Bodø kjempet mot Banja Luka og Mostar – begge i Bosnia – om bli en av tre europeiske kulturhovedsteder det året. Fra før er det kjent at Tartu i Estland blir en av de andre kulturbyene. Den tredje blir i Østerrike, der det står mellom Salzkammergut, Dornbirn og St. Pölten. Den endelige avgjørelsen kommer i november.

To norske byer har vært europeisk kulturhovedstad tidligere: Bergen i 2000 og Stavanger i 2008.

Bare byer i EU, EØS-land eller potensielle fremtidige medlemsland kan bli europeisk kulturhovedstad.