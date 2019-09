Venstre vil ha Norge inn i nytt asylsamarbeid

NTB Innenriks

– Venstre mener Norge bør delta i dette europeiske samarbeidet, både for å hjelpe menneskene det er snakk om og for å avlaste de landene som mottar et stort antall asylsøkere, sier Venstres parlamentariske leder Terje Breivik.

– Det er bare gjennom internasjonalt samarbeid vi kan løse de globale utfordringene vi står overfor, sier han.

I det nye samarbeidet er Frankrike, Italia, Malta og Tyskland blitt enige om et system for omfordeling av asylsøkere som kommer sjøveien til Europa, slik at middelhavslandene slipper å sitte igjen med hele byrden alene.

Ifølge EU-kommisjonen er håpet at flere land vil slutte seg til.

Initiativet skal opp til diskusjon på EUs justis- og innenriksministermøte i Luxembourg i starten av oktober.

