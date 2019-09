Støre vil ikke snakke om MDG-samarbeid

NTB Innenriks

Arbeiderpartiets krisevalg og stor fremgang for andre partier på rødgrønn side har satt full fyr på diskusjonen om hvem Ap skal samarbeide med ved en eventuell valgseier i 2021.

Men i sin tale til partiets landsstyre i Oslo tirsdag gikk Støre hardt ut:

– Det vi ikke skal gjøre, er å begynne debatten nå om hvem vi skal samarbeide med i en eventuell regjering etter 2021. Det er et blindspor, det er et feilspor, det tar oppmerksomhet bort fra politikken, sa han.

– Å diskutere Aps klimapolitikk med masse energi på om vi kan samarbeide med det ene eller andre partiet, mener jeg er et blindspor, utdyper Støre overfor NTB.

Gryende konflikt

Basert på høstens valg og meningsmålinger vil trolig fem partier være med i kampen om makt og posisjoner ved en eventuell rødgrønn valgseier i 2021, nemlig Ap, SV, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

Kjente Ap-navn som Helga Pedersen, Espen Barth Eide og Raymond Johansen har åpnet for et tettere samarbeid med MDG også nasjonalt. Men sterke krefter i LO vender foreløpig tommelen ned for MDG-samarbeid.

– Vi må begynne i riktig ende, med politikken. Ap har store ambisjoner på både klima, industri og omstilling. Nå skal vi jobbe grundig gjennom det og diskutere hvordan vi kan samarbeide om det i et regjeringsprosjekt, sier Støre.

Han har følgende budskap til de leirene som nå posisjonerer seg på hver sin kant innad i Ap:

– Bruk tiden på det dette handler om, nemlig politikk. Så tar vi samarbeidet etterpå.

Ikke sluttdato

Samtidig brukte Støre i sin tale mye plass på nettopp klimapolitikken. Ap ser på klimapolitikken som den største utfordringen i vår tid og vil jobbe med en politikk for å utvikle, ikke avvikle industrien. Det samme bildet har Støre brukt når tema er oljenæringen.

Tirsdag advarte han på nytt mot å sette en sluttdato for oljenæringen.

– Ikke sett 170.000 mennesker på oppsigelse. Å sette en sluttdato for denne industrien er feil. Det er dårlig for klima, blodig urettferdig og dårlig industripolitikk.

Samtidig viste Støre til at industrien ikke kan forvente at alt blir som før.

– Utslippene fra sokkelen må ned, mot null, og industrien må ta ansvar.

Å forene krav fra klimastreikende ungdom med fagbevegelsens behov for trygge jobber er risikosport, men ikke noe Ap kan vike unna, ifølge Støre.

– Ikke kødd med EØS

I samarbeidsdiskusjonen har Sp varslet at partiet håper på et regjeringssamarbeid med Ap etter 2021. Samtidig bidro Sps vekst sterkt til Aps fall i årets valg.

Ap må derfor bli tydeligere i distriktspolitikken og i motstanden mot sentralisering, fremholder Støre, som også markerer avstand til Sp.

– Vi skal slå ring om EØS-avtalen. Norske distrikter er så avhengig av at det ikke blir køddet med den. Her har varene lengst reise. Her er de mest utsatt hvis det kommer tiltak mot oss, sa Støre.

– Flertallet av Sps velgere er for EØS-avtalen. Det beviser at sunt bondevett finnes i det partiet.

Også Rødt og SV ønsker å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

Hard dom

Støre felte tirsdag en hard dom over Aps valgresultat på 24,8 prosent.

– Det er et tall som bør synke tungt i oss. Det er rett og slett altfor dårlig, sa han.

– Ap klarte ikke å målbære frustrasjonen mange har som følge av sentraliseringen, ei heller bli førstevalget for dem som var mest opptatt av bom eller klima.

(©NTB)