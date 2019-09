Klagerekord på Tesla

NTB Innenriks

Tesla-eiere er fremdeles de mest fornøyde elbilkundene her til lands, viser en fersk undersøkelse fra Norsk Elbilforening.

Samtidig opplever Forbrukerrådet at rekordmange bileiere har sendt inn klager, skriver Motor. De totalt 113 klagene gjelder hovedsakelig barnesykdommer på bilene, samt problemer med å opprette kontakt med selskapet.

Forbrukerrådet vil ikke advare mot å kjøpe Tesla, men sier at de forventer at produsenten tar kundene på alvor også i ettermarkedet.

– Når man kjøper bil til mange hundre tusen kroner er det ikke rart man har til dels høye forventninger. Både små og store feil fører raskt til frustrasjon. Tesla selger biler i premiumsegmentet. Da forventer kundene premium kvalitet, sier jurist og seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Tesla Norge mener at flere av klagene dreier seg om «unike» forhold som kan ha falt utenfor deres etablerte prosesser.

– Vi jobber med våre interne rutiner for å sikre at færrest mulig kunder opplever behov for å involvere tredjepart, sier kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland til Motor.

Han presiserer at de ønsker tilfredse kunder, men at de den siste tiden har strammet inn det han omtaler som en «sjenerøs praksis».

