Høyre forsøker å lokke KrF til samarbeid i Bergen

NTB Innenriks

I et internt notat som avisen Dagen har fått tilgang til, kommer det fram en rekke saker som Bergen Høyre vil friste Kristelig Folkeparti med dersom de skifter side.

Både et klart ja til friskoler, flere posisjoner og en egen familie- og inkluderingsbyråd er blant sakene Høyre har listet opp i notatet.

Leder for Bergen Høyre, Anne Lorgen Riise, sier til avisen at de fremdeles ikke har gitt opp kampen om Norges nest største by hvor de ønsker et sentrum-høyre-samarbeid med KrF i byråd.

– Jeg mener vi har et verdifellesskap på høyresiden med saker som KrF vil være opptatt av å få gjennom og som de vil få god uttelling på, sier Riise.

13 dager etter valget sitter Bergen KrF i forhandlinger med Arbeiderpartiet, og sier til avisen at de foreløpig takker nei til Høyre-frieriet.

– Vi gikk til valg på å fortsette med dagens byråd, som er et samarbeid med Ap og Venstre. Primærønsket er å fortsette det samarbeidet, sier finansbyråd Håkon Pettersen.

– Nå sitter vi i samtaler og ser om det fører fram. Da har vi ikke parallelle prosesser.

(©NTB)