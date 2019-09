Fiskeriministeren innkaller næringen for å stanse lakserømming

NTB Innenriks

Hittil i år har fiskeridirektoratet mottatt mer enn 30 rapporter om totalt 280.000 lakserømninger. Mye tyder på at 2019 blir året med flest rømninger siden 2011.

Representanter fra Sjømat Norge, Sjømatbdriftene, Kystrederiene og Norsk Industri er invitert til møtet som finner sted i Oslo 4. oktober.

Fiskeriministeren mener at antallet er altfor høyt, og sier at han forventer at næringen tar tak for å nå nullvisjonsmålet.

– Vi må jobbe enda tøffere for å få ned tallet på laks som rømmer. Derfor inviterer jeg næringen til et møte for å høre hvordan vi sammen kan ta tak i dette, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

