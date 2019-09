16-åring omkom i trafikkulykke ved Vormsund

NTB Innenriks

Ved 8.30-tiden opplyste politiet at motorsyklisten var bevisstløs, og at det ble jobbet med gjenoppliving på stedet. Rundt tre kvarter senere meldte politiet at MC-føreren omkom i ulykken.

Den avdøde er en 16 år gammel gutt, opplyser politiet. 16-åringen kjørte en lett motorsykkel.

Pårørende er varslet og følges opp av kommunens kriseteam.

Ved 13.30-tiden tirsdag var Statens vegvesens ulykkesgruppe og kriminalteknikere fra politiet ferdig med undersøkelsene på ulykkesstedet.

Fylkesvei 117 ble stengt etter ulykken, og det ble skiltet omkjøring via fylkesvei 447 Fuglefjellveien.

Politiet meldte først at ulykken skjedde på E16, men opplyste senere at frontkollisjonen skjedde på fylkesvei 117 ved Vormsund. De ble varslet om ulykken klokka 8.15 tirsdag morgen.

