FNB-ledelsen får nekte fløy i Oslo å bruke FNB-navnet

Saken var oppe for retten på selveste valgdagen 9. september, og mandag var kjennelsen klar.

Ledelsen i partiet gikk til retten med krav om en midlertidig forføyning og krevde at de som mente å være FNB i Oslo, skulle forbys å bruke partiets navn og logo, «samt å utgi seg for å være del av partiet».

Alle de fire som ble valgt inn som faste medlemmer i Oslos bystyre, tilhører fløyen som det nasjonale partiet anser som det rette Oslo-laget.

Kan si nei til lokallag

Ledelsen i partiet tapte i spørsmålet om midlertidig forføyning, men retten slår fast at partiet må kunne kreve at laget i Oslo ikke opptrer utad som et partiledd eller lokallag.

Retten begrunner dette med at partiets sentralledd – i mangel av annen regulering i vedtekter eller avtale – har myndighet til å bestemme hvilket eller hvilke lokallag som representerer partiet.

– Vi er glade for medhold i det prinsipielle spørsmål om at supporterforeningen i Oslo ikke representerer Bompengepartiet, sier advokat John Christian Elden, som representerer partiet sentralt, til Stavanger Aftenblad.

– Viktig avklaring

– Det er en viktig avklaring for hvordan partiet forholder seg i Oslo. Når også alle de innvalgte i Oslo bystyre forholder seg lojale til partiet, anser vi dette for løst. At byfogden ikke ville gi forføyning fordi valget i mellomtiden er avholdt, får vi bare ta til etterretning, fortsetter Elden.

Det har vært splid internt i Oslo om hvordan man skal forholde seg til FNB sentralt. Den rettslige avklaringen sto dermed ikke mot hele lokallaget, men en fløy. I retten opplyste advokat Elden at det nylig er opprettet et nytt, eget og etter deres syn lovlig lokallag i Oslo.

Ifølge Dagbladet skal Folkeaksjonen avholde et nytt årsmøte i Oslo for å avklare et nytt styre og bystyregruppens tilhørighet til bompengepartiet.

I kjennelsen heter det at Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger (FNB) må betale sakskostnader på 37.500 kroner til Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger Oslo.

