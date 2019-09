21-åring nektet straffskyld for snøscooterulykke i Finnmark

NTB Innenriks

21-åringen er tiltalt for uaktsomt drap etter at han kjørte ned en 19 år gammel kvinne i Oldefjord i Finnmark i mars i år, melder NRK.

Mannen erkjente i retten ikke straffskyld for dette, men innrømmet å ha kjørt snøscooteren i alkoholpåvirket tilstand. Han sier at han også drakk noen pils etter ulykken. Blodprøver ulykkesnatten viste en promille på 1,05.

Ulykken skjedde da 19-åringen og en venninne gikk fra en hytte til en annen hytte. De skulle bli hentet av 21-åringen og en kamerat på snøscooter. 19-åringens venninne forklarte i retten at det var tungt å gå i snøen og at 19-åringen la seg ned for å hvile utenfor snøscootersporet. Begge kvinnene skal ha skrudd på lommelyktene på mobilen for å bli sett, men 19-åringen ble påkjørt og døde av skadene.

