En seilbåt med to personer om bord er i ferd med å gå ned, like vest for Mortavika. Redningshelikopter er på stedet. Politibåten er på vei, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter søndag kveld.

– Akkurat nå kjemper de for ikke å drukne. Vi jobber med å få dem reddet ut av båten, sier operasjonsleder Helene Strand til Dagbladet.

Redningshelikopter er på stedet, og flere båter er på vei, skriver politiet.

