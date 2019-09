Bakke-Jensen og Solberg til USA

NTB Innenriks

– USA er vår viktigste allierte. Vi har et langvarig og nært forhold som vi ønsker å utvikle videre. Det er sentralt for oss at de er kjent med de utfordringene vi har i våre nærområder, og at vi fortsetter det gode samarbeidet, sier han i en uttalelse.

Besøket skal vare fra 25.–27. september. Bakke-Jensen og statsminister Erna Solberg skal en av dagene besøke den militære flyplassen der de norske pilotene til de nye maritime overvåkingsflyene P8 utdannes.

Bakke-Jensen skal også besøke marinebasen Norfolk og den ene av overkommandoene i NATOs militære kommandostruktur, Allied Command Transformation. På fredag skal Bakke-Jensen delta på et bilateralt møte med USAs forsvarsminister Mark Esper.

Norge har siden juni vurdert en amerikansk forespørsel om å delta i en internasjonal flåtestyrke for å sikre skipstrafikken i Persiabukta.

(©NTB)