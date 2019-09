Tre personer med machete tok seg inn i bolig, to skadd

NTB Innenriks

Sørøst politidistrikt fikk melding om hendelsen via AMK klokka 22.55 torsdag kveld, etter at beboerne i boligen hadde ringt 113 for å si fra om kuttskadene.

– AMK satte dem i kontakt med oss. Det var personer som hadde banket på, og så når døra åpner seg har de tatt seg inn, med machete, og begynte å rote rundt i huset, trolig på jakt etter verdisaker. Vi har ikke detaljer om hva de eventuelt har fått med seg. Mens dette pågår, får to av beboerne kuttskader. De er ikke alvorlig skadd, sier operasjonsleder Marius Knudsen til NTB.

Klokka 2.15 er politiet ferdig med åstedsundersøkelse, og jobber med fremdeles med avhør for å kartlegge detaljene i saken.

– Det gjenstår fremdeles en del etterforskning. De som var i boligen, bor der. De er menn i 30- og 40-årsalderen. De skadde er blitt behandlet av helse. Vi har ingen pågrepet og ingen mistenkte i saken. Vi vet foreløpig ikke noe detaljert om hvordan de tok seg inn i boligen eller hvordan fornærmede fikk kuttskadene, sier Knudsen.

