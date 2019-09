Siv Jensen skal bli tøffere: – Det kan vitalisere regjeringssamarbeidet

NTB Innenriks

– Dette handler om at våre velgere skal kjenne oss igjen på samme måte som Venstres velgere er opptatt av å kjenne igjen Venstre, sier Frp-lederen, som fredag møtte partiets sentralstyre for å evaluere det skuffende lokalvalget for Frps del.

Selv om den siste tiden har vært preget av offentlig krangling med Venstre, tror Siv Jensen fortsatt at det er lurt at partiet blir tøffere i klypa, noe hun varslet allerede på valgkvelden.

Hun tror ikke det vil føre til mer konflikt, snarere tvert imot.

– Jeg tror det kan vitalisere hele regjeringssamarbeidet. For det handler om at Frp må ha gjennomslag på områder som er viktige for oss. Da må vi samtidig anerkjenne og innrømme gjennomslag på områder som er viktige for Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, sier hun.

Legger ikke bort «snikislamisering»

De siste dagene har partilederne i regjeringspartiene forsøkt å legge diskusjonen om retorikken i innvandringsdebatten bak seg. Onsdag sa Venstre-leder Trine Skei Grande at hun forutsetter at Frp-lederen slutter å bruke ordet «snikislamisering».

Det kommer ikke Jensen til å ta til følge.

– Nei, jeg kommer til å bruke det begrepet når behovet melder seg. Men jeg kommer ikke til å be Trine Skei Grande om å bruke det samme ordet. Det skal hun få lov til å slippe, sier Jensen.

Frp-lederen tør ikke konkludere med at bråket de har vært gjennom nå er en tilbakelagt fase. Men én mann anser hun seg ferdig med: Venstre-profil Abid Raja, som startet den siste stormen da han angrep Frps retorikk i innvandringsdebatten.

– Jeg har vært med i politikken så lenge, at jeg vet at vi aldri har noen garanti for hva som skjer i morgen. Men nå er vi ferdig med Abid Raja, og da kan vi få lov å konsentrere oss om å drive med politikk.

– Stolt

Frp endte med en oppslutning på 8,2 prosent i kommunevalget, en nedgang på 1,2 prosent fra forrige kommunevalg og 7 prosent fra forrige stortingsvalg. Så langt har partiet kun kapret ordførerkjedet i to kommuner – Sola og Ulstein – mot fem i forrige periode.

– Vi skal involvere hele organisasjonen i evalueringen og trekke opp strategien fram mot 2021–2023. Vi setter ned programkomiteen allerede i høst, slik at vi kan fornye og videreutvikle politikken vår, sier Jensen.

Hun forteller at det ikke var et eneste medlem i sentralstyret som foreslo at partiet skal gå ut av regjering da de møttes fredag.

– Frp er stolt av det vi får til i regjeringen, men vi er nødt til å vitalisere regjeringssamarbeidet. Vi har vår del av ansvaret for det, sier Jensen.

– Hadde det vært lettere for Frp å sitte i regjering om Venstre ikke var med?

– Dette er spekulative spørsmål. Vi sitter i en flertallsregjering med tre andre partier, og da må vi finne ut av det med hverandre. Hvis vi ikke klarer det, så må det diskuteres med de fire partiene, sier Jensen.

