Polaris kjøper Fædrelandsvennen og danner mediekonsern i sør

Det nye selskapet vil hete Polaris Media Agder AS, hvor Polaris Media vil eie 51 prosent, og eierne av Agderposten Medier vil kontrollere de resterende 49 prosentene, heter det i en pressemelding fra Polaris Media fredag morgen.

Konsernet vil bestå av de tre regionale mediehusene Fædrelandsvennen (Kristiansand), Agderposten (Arendal) og Varden (Skien) og de 6 lokale mediehusene Lister (Farsund), Lindesnes (Mandal), Søgne og Songdalen Budstikke, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten og Grimstad Adressetidende.

170.000 lesere

De ni mediehusene hadde i 2018 et samlet opplag på 107.000, 138.000 daglige lesere digitalt og 170.000 daglige lesere på papir.

– Agder er en region i endring, med nært forestående fylkessammenslåing fra 1. januar 2020 og en sterkt utbedret infrastruktur som har skapt økt mobilitet og handel innad i regionen, sier styreleder Willem Sijthoff i Agderposten Medier.

Han opplyser at Polaris Media, Agderposten Medier og Schibsted over tid har arbeidet med sikte på å slå sammen medievirksomhetene.

Digital transformasjon

– Polaris Media ser fram til å jobbe sammen med eierne og ledelse i Agderposten Medier for å utvikle disse mediehusene videre, og bidra til å lykkes med den digitale transformasjonen, i samspill med resten av Polaris Media, og i et strategisk samarbeid med Schibsted, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

– «Timingen» er god. Vi har hatt det bra i Schibsted, men vil få det enda bedre i Polaris-konsernet, sier sjefredaktør og administrerende direktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen til sin egen avis.

Handelen er gjort med forbehold om godkjenning fra Konkurransetilsynet. Endelige og bindende avtaler ventes å bli inngått i løpet av oktober eller tidlig november.

