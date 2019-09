Kvinne falt i sjøen ved Lysaker brygge, reddet av forbipasserende

NTB Innenriks

Ifølge Budstikka fikk 110-sentralen meldingen om rop i 21.30-tiden, der en kvinne i slutten 20-årene hadde falt i vannet ved et uhell. En forbipasserende mann hoppet uti for å hjelpe, og vitner meldte fra. En brannmann rykket ut fra 110-sentralen like ved for å hjelpe til og hoppet etter. Da Redningsskøyta «Einar Staff senior» kom til stedet, var situasjonen i det kalde vannet temmelig dramatisk torsdag kveld.

– Det var tre personer i vannet, der den ene hadde hoppet uti for å hjelpe kvinnen som hadde falt. Så var det brannmannen som klarte å holde henne over vannet. Hun hadde da gått under tre ganger og var ikke ved bevissthet. Vi måtte få alle tre opp i båten, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet til NTB.

Ikke bevisst

Om bord i skøyta ble det startet hjerte/lungeredning på kvinnen.

– Fikk i gang hjerte, og alle tre ble deretter tatt hånd om av AMK, melder redningsselskapet etterpå.

– Da vi leverte dem, var alle ved bevissthet, og det sto masse ambulanser og ventet fra AMK, sier Pedersen.

Han berømmer alle som deltok i aksjonen for rask innsats.

Reddet liv

Ifølge Budstikka og politiet har brannmannen trolig reddet kvinnens liv.

– En snarrådig operatør på vår sentral fant ut at han trolig var den som raskest kunne yte hjelp. Han avklarte med vaktkommandør, grep en radio og stormet ut, sier vakthavende stabssjef Lars Magne Hovtun ved Oslo Brann- og redningsetat.

Da brannmannen kom fram, skjønte han at situasjonen var kritisk, og han kastet seg i vannet og medvirket til redningsoperasjonen til resten av nødetatene kom til stedet.

