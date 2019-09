DNB øker renten på boliglån

NTB Innenriks

Torsdag satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Nå følger DNB etter og setter opp renta på boliglån med 0,25 prosentpoeng.

– De siste årene har rentene i Norge vært rekordlave, og en økende styringsrente fra den norske sentralbanken er et tegn på at det fortsatt går bra med norsk økonomi. Dette har effekt på boliglånsrentene, som er grunnen til at de nå blir satt opp. DNB vil fortsette å tilby konkurransedyktige lånevilkår, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet i DNB.

Kundene som får sin rentesats justert, vil bli gitt informasjon via nettbanken eller brev. For disse kundene vil rentejusteringene tre i kraft fra 7. november.

