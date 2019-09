NTB Innenriks

Truslene skal ha blitt fremsatt i begynnelsen av september, bekrefter Handelshøyskolen BI overfor VG.

Politiet er varslet om saken.

– Politiet har iverksatt tiltak for å sikre at alle studenter skal være trygge. BI er i løpende dialog med politiet og følger deres råd. All aktivitet ved BIs campuser går som normalt. Utover dette viser vi til politiet, sier divisjonsdirektør for heltidsstudier Marius Eriksen ved BI til Dagbladet.

