Statsministerens kontor skal ikke tilbake til Høyblokka

NTB Innenriks

I stedet skal Statsministerens kontor (SMK) flyttes til en bygning i nærheten.

– Vi hadde sterkt ønske om å få til begge deler. Vi får ikke til alt. Selvfølgelig ville det vært et symbol å komme tilbake dit, men det vil bli departementskontorer der, sier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten.

Både AUF og støttegruppen etter 22. juli ønsket at senteret skulle være i Høyblokka, der angrepet skjedde. Ekspertgruppen for sikring av departementsbygningene har imidlertid vært bekymret for sikkerheten ved en slik plassering.

– Det var viktig for oss at Statsministerens kontor (SMK) skulle flytte tilbake i Høyblokka. Men på det tidspunkt var det ikke planlagt at 22. juli-senteret skulle være her, sier Solberg.