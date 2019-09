Høyesterett avviser anken fra dobbeltdrapsdømt Kristiansand-kvinne

NTB Innenriks

Aaslies forsvarer, advokat John Christian Elden, mente at to av dommerne i lagmannsretten var inhabile, og at politiets bruk av undercoveragent under etterforskningen var ulovlig. Dette fikk han ikke medhold i, ifølge kanalen.

Lagmannsrettens dom på 21 års fengsel med 10 års minstetid blir dermed stående. Aaslie er dømt for drapet på sin egen far i 2002 og en ekskjæreste i 2014.

Det er 17 år siden kvinnens far ble funnet død i et badekar i sitt hjem i Kristiansand. Tolv år senere ble hennes tidligere samboer funnet død på et hotellrom i byen.

44-åringen ble etterforsket i det skjulte av politiet i flere år før hun ble pågrepet høsten 2017. En politikvinne med falsk identitet hadde kontakt med henne i nesten tre år. Opptak av samtalene de hadde, var en sentral del av saken.

Både Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett dømte henne for drapene. Straffen ble satt til 21 års forvaring i begge rettsinstansene.

I tillegg er 44-åringen dømt til å betale rundt én million kroner i erstatning og oppreisning til etterlatte, barn og fornærmede.

Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld og har bedt om full frifinnelse i begge rettsinstanser.