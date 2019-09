Frp belønnes i ny måling etter Venstre-bråk

NTB Innenriks

Det er opp 3,5 prosentpoeng fra august, viser septembermålingen Sentio har gjennomført for Amedia og Nettavisen.

– Dette passer jo ikke inn i trenden fra valget, så jeg tror dette har noe med de siste dagers drama å gjøre, sier administrerende direktør Arve Østgaard i Sentio til Nettavisen.

Venstres Abid Raja skrev i en kronikk i Aftenposten fredag 13. september at Frp driver med «brun» retorikk og propaganda. Dette skapte sterke reaksjoner i Frp. Tirsdag gjentok Raja karakteristikken i en ny kronikk i Aftenposten, og konflikten mellom de to partiene eskalerte. Onsdag sa Raja at han burde brukt begrepet «fremmedgjørende retorikk» i stedet for «brun propaganda».

Venstre går tilbake 0,7 prosentpoeng fra målingen i august til en oppslutning på 3 prosent. I kommunevalget fikk Venstre 3,9 prosent av stemmene.

Senterpartiet gjør en knallmåling med 16,8 prosent, opp 2,3 prosentpoeng. Det er tidenes beste resultat for partiet på Sentios målinger. Arbeiderpartiet går mest tilbake, 4,7 prosentpoeng, til 22,6 prosent.

Sentio-målingen er gjennomført mellom 10. og 16. september. Feilmarginen ligger mellom 1,2 og 3 prosent. 1.000 personer er intervjuet.

Partiene fikk følgende oppslutning (endring fra forrige måling i august i parentes):

Ap 22,6 (-4,7), Frp 12,4 (+3,5), Høyre 21,1 (+0,2), KrF 3,4 (-0,1), Rødt 4 (-0,8), Sp 16,8 (+2,4), SV 6,9 (+0,4), Venstre 3 (-0,7), MDG 6,1 (+0,7) og Andre 3,6 (-0,9).

