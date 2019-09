Feilen rettet, men fortsatt store togproblemer i Oslo og Akershus

NTB Innenriks

Ved 8-tiden meldte Bane Nor om full stans i togtrafikken ved Skøyen stasjon, vest for Oslo. Årsaken var en jordfeil, og det ble satt opp buss for tog.

Klokken 9.30 var feilen rettet, men Bane Nor opplyser at reisende fremdeles må regne med forsinkelser og innstillinger fram til trafikken er tilbake som normalt igjen.

Tog til og fra Moss, Ski, Rakkestad, Lillestrøm og Asker ble i 5.30-tiden onsdag berørt av strømproblemer ved togparkeringen på Filipstad. Én time senere var imidlertid feilen rettet opp igjen, men både forsinkelser og innstillinger på Askerbanen og Drammenbanen fulgte i kjølvannet av feilen.

16 busser kjører mellom Sandvika, Skøyen og Oslo S. Det er også satt opp taxi på L1 mellom Lysaker og Sandvika, og på L2 og L21 mellom Lysaker og Stabekk, ifølge Vy.

