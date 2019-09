Terrorsaken i Bærum: Stesøsteren ble drept med fire skudd

NTB Innenriks

Alle skuddene var dødelige og ble avfyrt kort etter hverandre, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding tirsdag. Politiet har nå mottatt den endelige obduksjonsrapporten etter drapet.

Rapporten kan ikke tidfeste nøyaktig når drapet skjedde, annet enn at det skjedde den dagen Johanne Ihle-Hansen ble funnet, 10. august.

– Øvrig informasjon i etterforskningen gjør at vi tror at drapet skjedde i tidsrommet fra siste kjente observasjon av Johanne i live til tidspunktet for når siktede forlot deres felles hjem for å kjøre til Al-Noor moskeen. Dette gir oss et tidsvindu på cirka 45 minutter fra klokken cirka 14.15 til cirka klokken 15.00, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

Samme rifle

Tekniske rapporter konkluderer med at riflen som ble brukt, er den samme som ble funnet i Philip Manshaus' bil etter angrepet mot Al-Noor moskeen.

Lørdag 10. august tok Manshaus seg inn i moskeen til Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum og begynte å skyte. Ingen personer ble drept i angrepet. Manshaus ble overmannet inne i moskeen.

Samme dag ble stesøsteren funnet død i boligen på Eiksmarka i Bærum.

Nazihilsen

22 år gamle Philip Manshaus har innrømmet at han har begått handlingene han er siktet for, men har ikke erkjent straffskyld. Han ble 9. september varetektsfengslet for fire nye uker.

22-åringen gjorde nazihilsen da han ankom rettssalen til dette fengslingsmøtet. Advokaten hans, Unni Fries, sa da at Manshaus sier at han mener han har begått nødrettslige handlinger.