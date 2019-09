Full skjæring etter nytt Raja-utspill om «brun propaganda»

NTB Innenriks

Ordkrigen mellom Venstre og Fremskrittspartiet nådde nye høyder tirsdag etter at Venstre-profilen Abid Raja i en kronikk i Aftenposten gjentok anklagene om at Frp-toppene driver med «brun propaganda».

– Dersom Venstre har et problem med å sitte i regjering med Frp, så får de ta konsekvensene av det, sier Jensen i en sms til NTB og flere andre medier.

Mens Venstre-leder Trine Skei Grande ikke vil kommentere Rajas siste utspill, reagerer Venstre-nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik på karakteristikkene.

– Jeg har stor forståelse for Abids reaksjon på Frps retorikk i slutten av valgkampen, sier Elvestuen i en epost til NTB.

– Begrepet «brun propaganda» gir noen historiske assosiasjoner som sporer av debatten, så det er ord jeg mener er ukloke å bruke i denne diskusjonen.

– Komme oss videre

Grande viser overfor TV 2 til uttalelsene hun ga lørdag om at statsminister Erna Solberg (H) nå har bedt partene skru ned konflikten.

– I valgkampen var Høyre og Erna Solberg tydelig på at vi er uenig med de to omtalte Frp-utspillene, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner i en epost til NTB.

– Vi ønsker en saklig politisk debatt hvor vi unngår å klistre merkelapper og karakteristikker på hverandre. Og vi er derfor glade for at Venstres nestleder Terje Breivik nå sier at Rajas bruk av begrepet «brun propaganda» er uklok. NÅ må vi komme oss videre, sier statsråden videre.

Siv Jensen er ikke nådig i sin beskrivelse av Rajas siste utspill.

– Dette er karakteristikker som går langt over grensen. Men vi kan ikke bruke tiden vår på Abid Raja og Venstre fremover. Vi ønsker ikke være en brikke i Venstres lederkamp, sier hun.

Partistøtte

Raja får imidlertid full støtte hos partifelle og stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad.

– Det Raja skriver, er en kjærlighetsretorikk, en motsats til den hatretorikken som har fått utspille seg, sier han til NTB.

Grimstad støtter helhjertet utfordringen om at Solberg må si tydelig fra hva hun mener. Hvordan Venstre kan forsvare å sitte i regjering med Frp, sett i lys av kritikken, vil han ikke ha noen mening om nå. I stedet peker han på statsministeren.

– Dette er en sak som ligger på statsministerens bord. Vi kan ikke ha utspill av denne typen. Konklusjonen ligger ikke hos oss, den ligger hos dem, sier han.

Eid-ordfører Alfred Bjørlo tar avstand fra bruken av begrepet «brun propaganda», men gir for øvrig Raja full støtte.

– Frps retorikk stinker

Det har stormet rundt Raja siden han forrige uke angrep Frps retorikk, og spesielt bruken av begreper som båtmigranter og snikislamisering.

Raja gjør det klart at han står ved kritikken, men han mener statsministeren har et ansvar for å rydde opp.

– Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker av Frps retorikk. Det er ingen anstendighet i Siv Jensen og Sylvi Listhaugs ordbruk. Hvilke verdier mener statsministeren at vi skal stå for?

Raja ber Solberg svare på hva slags samfunn vi ønsker, og ta tydeligere avstand fra ord som snikislamisering.

– I din regjering sitter statsråder, løftet fram med heiarop fra stortingsrepresentanter, som bevisst bruker ord og uttrykk for å tenne en gnist hos dem som mener at «nye landsmenn» i altfor stor grad påvirker det norske samfunnet negativt, skriver han.

