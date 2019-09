Far siktet etter gjenopptakelse av barnedødsfall i Vanvikan i 2013

NTB Innenriks

Det bekrefter påtaleansvarlig, politiadvokat Åsta Elise Pedersen Elden ved Trøndelag politidistrikt, til Dagbladet.

27. november 2013 ble en 15 måneder gammel gutt funnet død i sitt hjem i Vanvikan i Leksvik kommune. Straffesaken mot guttens foreldre ble i november året etter henlagt etter bevisets stilling.

Bare faren, som i dag er i 30-årene, er siktet denne gangen. Moren døde i fjor.

– Faren ble pågrepet på sin nåværende bopel i Finnmark onsdag 11. september og framstilt for fengsling to dager seinere. Han ble fengslet for to uker med brev- og besøksforbud i Alta tingrett, men kjennelsen er anket og ennå ikke behandlet i lagmannsretten, sier politiadvokaten.

– Saken er gjenopptatt på bakgrunn av nye opplysninger fra vitner. Det er ikke gjort nye tekniske funn i saken, sier Elden.

Foreldrene hadde forlatt gutten alene noen timer før han døde. De dro da til Rissa om lag to mil unna. Da de kom hjem, fant de gutten død i sengen.