Bensinprisen over 17 kroner etter oljeprishopp

Veiledende pris på bensin var tirsdag formiddag på 17,10 kroner og 16,27 kroner for diesel etter å ha blitt satt opp 25 og 30 øre, opplyser Norges største bensinstasjonskjede, Circle K, til NTB.

– Bakgrunnen er i hovedsak økning i råoljepris som følge av droneangrepet mot to av Saudi-Arabias største oljeanlegg. På dieselprisen er også overgangen fra sommer – til såkalt mellomkvalitet på diesel priset inn, skriver kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i en epost.

Han understreker at det er flere faktorer som påvirker innkjøpsprisen og dermed pumpeprisen. De høyeste veiledende prisene ble satt i mai i år, da bensinen gikk for 17,58 kroner og dieselen for 17,21 kroner.

Oljeprisen faller igjen

Prisen på et fat nordsjøolje lå tirsdag morgen 14 prosent over nivået den lå på før to oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia ble angrepet natt til lørdag.

Tirsdag ettermiddag falt prisen til mer moderate nivåer. Nordsjøolje med levering i november ble omsatt for 65,35 dollar fatet, en nedgang på over 5 dollar sammenlignet med mandagens sluttnotering.

Prisfallet forklares med økte forventninger til at Saudi-Arabia vil kunne gjenoppta den reduserte oljeproduksjonen tidligere enn ventet.

En ikke navngitt kilde sier til nyhetsbyrået Reuters tirsdag ettermiddag at produksjonen ventes å være i full sving igjen i løpet av to-tre uker.

Børsen faller

Den oljesensitive hovedindeksen på Oslo Børs falt 1 prosent tirsdag.

Equinor falt 2 prosent, Aker BP falt 6,3 prosent og DNO gikk ned 4,9 prosent.

Droneangrepene som rammet to oljeanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag, har tvunget landet til å innstille over halvparten av sin oljeproduksjon. Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet. Bortfallet er det største noen gang, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

