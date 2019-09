Venstre åpner for samtaler med MDG i Oslo – Ap avviser forhandlinger

NTB Innenriks

– Nå har vi hatt de innledende drøftingene i Oslo Venstres gruppestyre, og vi er åpne for samtaler med MDG, sier Bjercke til Aftenposten.

Tidspunktet for møtet er ikke endelig bekreftet partene imellom, men møtet blir unnagjort i god tid før helgen, blir Dagbladet fortalt.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) avviser at de varslede samtalene mellom MDG og Venstre er forhandlinger.

– Oslo MDGs kontakt med Oslo Venstre avklarte jeg som byrådsleder i forrige uke, sier Johansen i en melding til NTB.

Dialog med Rødt

– Dette er kun en naturlig respons på Venstres gjentatte initiativ gjennom mediene. Kontakten dreier seg ikke om noen form for forhandlinger mellom Oslo MDG og Oslo Venstre. Det er våre tre byrådspartier som skal forhandle. Vi har dialog med Rødt som har vært vårt støtteparti, understreker byrådslederen.

– Som byrådslederkandidat for alle de tre byrådspartiene ser jeg fram til å lede forhandlingene mellom våre tre partier. Vi har fått tillit på ny, som vi skal forvalte på best mulig vis gjennom å snakke sammen i samme rom. Ikke igjennom mediene.

Han varsler at de tre partiene i dagens byråd – Ap, SV og MDG – setter seg ned om en uke.

– Konstituering av nytt bystyre er 23. oktober, som er tidslinjen vår. Utover det har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier Raymond Johansen.

Rødt og Venstre like store

Dersom Venstre skifter side i Oslo-politikken, vil Raymond Johansens rødgrønne byråd ikke lenger være avhengig av Rødt for å ha flertall. Rødt og Venstre har begge fire representanter i bystyret i Oslo.

– Jeg tror et grønt liberalt parti og et grønt parti som MDG har mye å samarbeide om. Det ser vi også fra ellers i Europa at kan fungere godt, sier Bjercke.

Oslo Venstre har formulert flere krav til eventuelle byrådsforhandlinger. Bjercke sier til Aftenposten at det ikke er ultimative krav, men omtaler dem som det Venstre «har med seg i ryggsekken»:

– Grønnere byutviklingspolitikk

Mer ressurser til skolen og en fredning av det frie skolevalget. Lavere priser i kollektivtrafikken. En «grønnere byutviklingspolitikk» som i større grad tar vare på grøntområder og småhusbebyggelsen med hager og trær. At private skal få slippe til i de kommunale tjenestene og lavere eiendomsskatt.

Siden 2015 har Ap, SV og MDG styrt Oslo, med Rødt som støtteparti.

