Uværet i Olden avtar, veier åpner igjen

NTB Innenriks

Veiene var lenge stengt, men åpnet fra 03.30-tiden natt til mandag, fylkesvei 60 med manuell dirigering. Ifølge Bergens Tidende var det hardest rammede området fra Olden og rundt én kilometer ut fylkesvei 60 mot Innvik.

Evakuering pågikk søndag kveld og natt til mandag, etter at brannvesenet og politiet besluttet å få folk ut av det utsatte området, der det er om lag 40 boliger. I tillegg ble det igangsatt evakuering av Nesset camping en drøy time etter at boligevakueringene startet.

– Det er nå 25 personer som er registrert evakuert. Samtlige er innkvartert på hotell eller hos venner og familie. Politiet oppfordrer fortsatt de som har evakuert seg selv om å ta kontakt med politiet for registrering dersom de ikke allerede har gjort dette, opplyser operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB natt til søndag.

Han forsikrer at de har god kontroll, og det er foreløpig ikke meldt om skader. Det er heller ikke meldt om at noen personer er savnet eller isolert.

– Området de er evakuert fra vil forbli avsperret til det er vurdert av geolog. Fylkesvei 60 mellom Raaneset og bro i Olden sentrum inngår i denne sperringen. Det er planlagt vurdering av geolog i 9-tiden mandag morgen, sier Halleraker.

Beredskap

Mannskapene fra Røde Kors, brannvesenet og helsepersonell er dimittert fra stedet, men er i beredskap. Mannskaper fra Sivilforsvaret og Statens vegvesen er fortsatt på stedet og bistår med avsperring.

Det er ingen kjente skader på bebyggelse eller veier, men noe løsmasse ligger i veien der elvene har gått over sine bredder, skriver politiet i en tidligere melding. Stryn kommune har satt krisestab i forbindelse med hendelsen, med tett kontakt med politiets innsatsleder på stedet. Politiet har også vært i kontakt med NVE.

Nedbøren har avtatt som ventet, og flom- og jordskredvarslet på varsom.no er senket fra oransje til gult nivå fra helga til mandag for Vestlandet og Trøndelag.

Veier stengt

Værforholdene den siste tiden har ført til rasfare og flom etter at elvene steg over sine bredder, og en rekke veier ble stengt. Fylkesvei 60 ble stengt, men så åpnet mellom Oldeelva og Simaelva med manuell dirigering natt til mandag.

Fylkesvei 722 mellom Storesund og Flo i Stryn ble åpnet klokka 4.30 etter å ha vært stengt på grunn av flom og fare for ras. Fylkesveiene 724 Olden-Briksdalen og 723 Lodalen åpnet for trafikk en time før, melder Vegtrafikksentralen.

Fergesambandet Lote – Anda var stengt fra klokken 18 søndag på grunn av mye vind, men åpnet igjen ved 23-tiden søndag.

– Forferdelig

Det var rundt klokka 21.15 politiet fikk melding fra flere beboere i Olden om at flere av elvene som renner ned fra fjellet på vestsiden av Olden sentrum, var i ferd med å flomme over. Vannstanden var økende, og en del beboere begynte å evakuere seg selv da vannmassene beveget seg over veier og mot hus og andre bygninger.

Endre Muri har drevet Alda Camping i Olden i fire-fem år og sa til Dagbladet at forholdene var forferdelige.

– Jeg var på campingen tidligere i kveld. Det var rene svømmebassenget. Vi får se hvordan det blir når dagslyset kommer, men det ser ut til å være store skader, sier Muri.

Selv har han nå gjort det han kunne for å sikre området, før han dro fra campingen søndag kveld.