Rajas «brun propaganda»-utspill følges opp i Frp

En rekke Frp-ere tar til motmæle mot utsagnet, og flere gir uttrykk for at de opplever ordbruken som sårende. Det er ventet at saken blir tema på Frps sentralstyremøte fredag, ifølge Dagbladet.

I Frp skal flere i utgangspunktet ha vært villige til å la uttalelsen fare for å gi Venstre-leder Trine Skei Grande albuerom. Men saken fikk ny tyngde etter at Grande i helgen tok Raja i forsvar, understreker Frp-representanter overfor avisen.

– En partileder i regjering kan ikke anklage oss for å drive rasistisk eller brun propaganda. Jeg er veldig overrasket over at Trine Skei Grande støtter Raja, sier stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp).

Internt i Frp skal det nå være en forventning om at det kommer en beklagelse.

Rabalderet startet med at Raja i et intervju med NRK tok et oppgjør med Frps retorikk i valgkampen.

– Vi skal si klart og tydelig ifra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre tie. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere, sa Raja, som viste til valgkamputspill om snikislamisering og båtmigranter.

Flere fylkesledere i Venstre har i løpet av helgen støttet Raja. Lørdag gikk Grande ut og slo fast at Raja uttalte seg på vegne av hele partiet.

