Evakuerte i Olden får flytte tilbake

NTB Innenriks

Mandag var geolog Anders Muldsvor fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på plass i Olden for å vurdere situasjonen.

Etter å ha sjekket området, er det nå klart at folk kan flytte tilbake. Unntaket er Alda Camping. Fylkesvei 60 gjennom Olden er også åpnet for fri ferdsel, skriver avisa.

De 25 personene ble besluttet evakuert søndag kveld og natt til mandag fra det utsatte området, der det er om lag 40 boliger. Senere ble det iverksatt evakuering av en campingplass.

Ikke kjente skader

Operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt sa natt til mandag at nødetatene hadde god kontroll på situasjonen, og at det ikke var meldt om skader, savnede personer eller om at noen var isolert som følge av flommen.

Det er ingen kjente skader på bebyggelse eller veier, men noe løsmasse ligger i veien der elvene har gått over sine bredder, skrev politiet i en tidligere melding. Stryn kommune har satt krisestab i forbindelse med hendelsen, med tett kontakt med politiets innsatsleder på stedet.

Farevarsel

Nedbøren avtok som ventet natt til søndag, og flom- og jordskredvarslet på varsom.no ble senket fra oransje til gult nivå fra helga til mandag for Vestlandet og Trøndelag.

Det var rundt klokka 21.15 politiet fikk melding fra flere beboere i Olden om at flere av elvene som renner ned fra fjellet på vestsiden av Olden sentrum, var i ferd med å flomme over. Vannstanden var økende, og en del beboere begynte å evakuere seg selv da vannmassene beveget seg over veier og mot hus og andre bygninger.