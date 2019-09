Uvær i Sør-Norge – flere veier og fjelloverganger er stengt

NTB Innenriks

NVE satte oransje farenivå for jordskred, flom og kraftige vindkast en rekke steder i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal og for jord- og flomskredfare for midtre og indre deler av Vestlandet og Nordvestlandet, ifølge Varsom.no.

– Farevarselet er fortsatt gyldig. Det er fortsatt kuling og liten storm langs kysten og på fjellet, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg til NTB.

Det dårlige været forflytter seg søndag gradvis nordover langs Vestlandet. Møre og Romsdal kan regne med mest nedbør søndag, men natt til mandag beveger været seg inn over Trøndelag.

– Det blir en god del byger på hele Vestlandet søndag, selv om det varierer mye fra sted til sted, sier Selberg.

Fram til midnatt natt til søndag var det kommet mellom 50 og 100 millimeter nedbør på Vestlandet. Mest nedbør på 24 timer kom det på Gullfjellet i Bergen med 93 millimeter, mens Bergen sentrum fikk 66,6 millimeter, opplyser Selberg.

Årets første høststorm førte ikke til alvorlige hendelser natt til søndag, men en lang rekke veier var stengt eller hadde redusert fremkommelighet søndag.

Full vinter i fjellet

I fjellet i Sør-Norge er det full vinter, og det kan komme 10–20 centimeter snø. Snøværet og vinterføret vil fortsette utover i uka.

Fylkesvei 55 over Sognefjellet ble søndag morgen stengt på grunn av uvær og snø, opplyser Vegtrafikksentralen. Også Lærdalsfjellet er stengt, og på flere andre fjelloverganger må man være forberedt på snø, sludd og kraftige byger.

I Oppland ble Valdresflye stengt, og fylkesvei 63 Geiranger-Langvatn er stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold, iallfall fram til mandag.

– Man bør faktisk sjekke om veien er stengt før man legger ut på tur. Det er veldig mye vind i fjellet og kraftige snø- og sluddbyger, sier statsmeteorolog Selberg til NRK. Ove Nestvold på Sognefjellshytta sier til VG at de har 40 centimeter tung snø der.

E39 var stengt

E39 ved Vassenden i Jølster måtte søndag stenges på grunn av ras, men veien kunne åpnes igjen klokken 16.

E16 mellom Bergen og Voss åpnet igjen søndag morgen, men med manuell dirigering og ledebil. Veien kan bli stengt på kort varsel igjen.

Fylkesvei 609 mellom Askvoll og Førde i Sogn og Fjordane ble stengt lørdag på grunn av fare for ras, og det skal gjøres en ny vurdering søndag klokken 17.

En lang rekke andre fylkesveier var søndag fortsatt stengt på grunn av mye vann i veibanen. Også Trollstigen er stengt på grunn av fare for ras og skred og åpner ikke igjen før mandag.

Full storm langs kysten

Langs kysten har det vært full storm ved Stad, Svinøy og Ona fyr, og liten storm flere steder sørover langs vestlandskysten. Ved Kråkenes fyr i Vågsøy i Sogn og Fjordane var vinden en kortere periode oppe i orkans styrke.

Ferjestrekningen Leirvåg-Sløvåg er innstilt på grunn av dårlige værforhold, mens Hurtigruta dropper anløp langs Vestlandet. Deres passasjerer fraktes enten sørover til Bergen med fly eller nordover med buss eller taxi.

Østlandet

Også for Telemark og Agder ble det sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vindkast.

En rekke steder i Agder og på Østlandet ble veier stengt på grunn av trær som blåste ned, blant annet i Drammen, Drangedal, Tjøme og Hokksund, Risør og ved Tvedestrand. På E18 blåste et tre ned over veibanen ved Gjerstad.

Takplater har blåst av tak på Oppegård senter, og svenske Vägverket melder om kraftig vind ved Svinesund.

I Kristiansand og Hirtshals ble over 3.400 passasjerer rammet da Fjordline og Color Line innstilte alle sine avganger søndag,

