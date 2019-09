14 evakuert så langt etter uværet i Olden

NTB Innenriks

Om lag én time etter at brannvesenet og politiet startet evakuering i det utsatte området, melder Vest politidistrikt på Twitter at det så langt er 14 personer som er hentet ut.

– Nesset camping er også i ferd med å evakueres, opplyser politiet.

Politiet har ikke vært tilgjengelig for NTB for ytterligere kommentar. Tidligere på kvelden opplyste politiet at evakueringen er et løpende spørsmål.

– Vi vurderer hvor mange vi skal evakuere. Brannvesenet kom til stedet først og har evakuert et par stykker. Vi samler dem på en kafé i området. Det blir fortløpende vurdert hvor mange vi skal ta ut, sier operasjonsleder Per Algerøy i Vest politidistrikt til VG.

– Det er flere hus som ligger slik til at de kan bli påvirket. Det er flere elver langs veien, slik at folk kan bli innesperret. Røde Kors er derfor kalt ut med båt, sier Algerøy.

Flere av innbyggerne har bedt om hjelp ettersom vannet renner rundt husene deres, men det skal foreløpig ikke ha kommet vann inn i noen boliger.

Fylkesvei 60 er stengt mellom Oldeelva og Simaelva. Det samme er fylkesvei 724 mellom Olden og Briksdalen, fylkesvei 723 ved Lodalen og fylkesvei 722 mellom Storesund og Flo.