Politiet etterlyser mann som er siktet for trusler mot lufthavn

NTB Innenriks

– Politiet har gjort undersøkelser for å finne ut hvor han befinner seg, men har ikke fått kontakt med vedkommende. Vi oppfordrer denne personen til å melde seg for politiet, slik at vi får avklart hans eventuelle rolle i saken, sier politiinspektør Linda Rømma i Nordland politidistrikt.

Truslene mot Sandnessjøen lufthavn på Helgeland kom kort tid etter at det samme dag ble rettet trusler mot Alstahaug tingrett. De to truslene ble framsatt i løpet av halvannen time. En mann i 60-årene fra Trøndelag er pågrepet og siktet for truslene mot domstolen.

– De to mennene er kjent av politiet fra før, og de kjenner hverandre. Mennene er siktet hver for seg, for hver sine handlinger. Politiet utelukker likevel ikke at det er en sammenheng, sier Rømma.

Hun poengterer at «å melde seg frivillig vil være fordelaktig for en som er mistenkt for å ha gjort noe straffbart».

Truslene mot Sandnessjøen lufthavn ble fremsatt klokken 12.11 onsdag. Halvannen time tidligere, klokken 10.37, ble det ringt inn en bombetrussel mot Alstahaug tingrett. Alle ansatte i retten ble evakuert, og politiet sperret av området.

Straffesaken mot mannen i 60-årene er overført til Trøndelag politidistrikt for videre etterforskning.

(©NTB)