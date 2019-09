Påstand om 13 år for sjalusidrap på Kjelsås

NTB Innenriks

25-åringen erkjente straffskyld i retten, men hevdet han handlet i selvforsvar, skriver TV 2. Torsdag la aktor ned påstand om at tiltalte dømmes til 13 års fengsel for drapet på kjæresten natt til søndag 19. august i fjor.

Den 21 år gamle kvinnen ble stukket i brystet flere ganger med en stor kjøkkenkniv. Hun døde av forblødning.

Tiltalte forklarte at han var svært beruset kvelden drapet skjedde og at kjæresten ble sint på ham etter at han anklaget henne for å ha vært utro.

– Ingenting som har kommet fram i retten, tyder på at det har vært noen andre menn inne i bildet. Denne sjalusien har nok vært noe tiltalte har skapt i sitt hode, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen.

Mannen har blitt utredet av rettspsykiatrisk sakkyndige, som konkluderer med at han ikke er psykisk utviklingshemmet, men bærer preg av «tydelige kognitive utfordringer».

Oslo-politiet fikk melding om det som ble beskrevet som en slåsskamp med kniv natt til søndag 19. august i fjor. Kvinnen ble funnet livløs utenfor en butikk i Kapellveien på Kjelsås da politiet ankom. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men kvinnen ble erklært død på sykehus rundt to timer etter hendelsen.

Politiet opplyste etter drapet at både kvinnen og mannen hadde midlertidig opphold i Norge og at de var fra samme land utenfor Europa. De hadde trolig vært i Norge i rundt halvannet år.

