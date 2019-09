Mann i 40-årene pågrepet etter trusler mot Sandnessjøen lufthavn

NTB Innenriks

Mannen ble etterlyst av politiet fredag ettermiddag, og meldte seg kort tid etter. Han er siktet for å ha stått bak truslene som onsdag ble rettet mot Sandnessjøen lufthavn kort tid etter at det ble rettet trusler mot Alstahaug tingrett i Nordland.

Pågripelsen fant sted i Lofoten.

– Han meldte seg til politiet etter at vi gikk ut i mediene og oppfordret til det. Mannen er siktet for å ha stått bak bombetrusselen mot Sandnessjøen Lufthavn. Han sitter nå i avhør, sier politiinspektør Linda Rømma i Nordland politidistrikt.

Truslene mot flyplassen i Sandnessjøen kom kort tid etter at det samme dag ble rettet trusler mot Alstahaug tingrett. De to truslene ble framsatt i løpet av halvannen time. En mann i 60-årene fra Trøndelag er pågrepet og siktet for truslene mot domstolen.

– De to mennene er kjent av politiet fra før, og de kjenner hverandre. Mennene er siktet hver for seg, for hver sine handlinger. Politiet utelukker likevel ikke at det er en sammenheng, sier Rømma.

Straffesaken mot mannen i 60-årene er overført til Trøndelag politidistrikt for videre etterforskning.

