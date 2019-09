Fire personer til sykehus etter ulykke på E6 i Oslo

NTB Innenriks

En av de skadde ble sittende fastklemt i en av de tre personbilene som var involvert. Førerne av personbilene og lastebilsjåføren ble brakt til sykehus etter ulykken. I 19-tiden, drøyt to timer etter at ulykken skjedde, opplyste politiet at alle fire var våkne, og tilstanden deres var stabil.

Ulykken skjedde da lastebilen kolliderte med en personbil på E6 inngående mot Oslo. Det skjedde cirka 400 meter før avkjøringen til Furuset.

– Personbilen ble stående igjen i veibanen, mens lastebilen veltet over i motgående kjørebane og landet på en personbil som var på vei ut av byen, sier innsatsleder Kjell Jan Kverne i Oslo politidistrikt til NTB.

I 17.40-tiden opplyste brannvesenet i Oslo at bilføreren som ble sittende fastklemt i bilen som lastebilen landet oppå, var frigjort. Brannvesenet hadde da to brannbiler og to redningsbiler på plass. I tillegg fikk de assistanse av en brann- og redningsbil fra Lørenskog.

Ulykken førte til lange køer inn og ut av Oslo på et tungt trafikkert tidspunkt og ukedag.

Lastebilen frakter konteinere, men hadde tomt plan da ulykken inntraff.

– Vi har ingen formening per nå om hvordan dette kunne skje. Det må vitneavhør og tekniske og taktiske undersøkelser avdekke, sier Kverne.

(©NTB)