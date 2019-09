Tine: Norsk osteeksport går 250 millioner kroner i minus årlig

NTB Innenriks

Tine opplyser til Nationen at osteeksporten gikk med 200 millioner kroner i tap i 2018. I tillegg fikk selskapet rundt 50 millioner kroner i eksportstøtte.

I årene før dette var Tines eget tap lavere, mens eksportstøtten var høyere.

– Vi har aldri lagt skjul på at Jarlsberg-eksport uten eksportstøtte er ulønnsomt. Der debatten står nå ønsker vi at eierne skal ha et godt utgangspunkt for å forstå vurderingene rundt å avslutte eksporten fra Norge, sier styreleder Marit Haugen i Tine.

Eksportstøtten har bidratt til å holde norsk melkeproduksjon oppe. Regjeringen har vedtatt å kutte den fra 1. juli 2020 etter at Verdens handelsorganisasjon (WTO) gikk inn for å fase ut all bruk av eksportstøtte av landbruksvarer.

På bakgrunn av dette har Tine bestemt at osteeksporten skal avsluttes på samme tidspunkt. I stedet skal Jarlsbergost beregnet for det utenlandske markedet produseres i utlandet.

Eksporten har vært på nær 12.000 tonn ost i året, og stått for opp mot 8 prosent av den totale norske melkeproduksjonen.

Partiet Venstre tok nylig til orde for at staten og Tine må møtes med tanke på å videreføre osteeksporten.

Nylig ble det kjent at Tine kutter 400 årsverk blant annet for å forberede seg på en nedgang i behovet for melk på nærmere 10 prosent. Den viktigste årsaken er at det blir slutt på eksport av Jarlsbergost.

(©NTB)