Politiet vil heve skredtatt bil i Jølster

– Det har skjedd så lite med siktforholdene siden i sommer at vi nå har fokus på å få bilen hevet. Vi har stor respekt for belastningen det er for savnedes familie og pårørende å vente på svar, sier regionlensmann Arne Johannessen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Politiet har fått penger til å starte anbudsrunde om heving av den skredtatte bilen i Jølstravatnet. Trolig vil kostnadene være i millionklassen, etter det BT erfarer.

– Hvis det lar seg gjøre, noe vi ennå ikke vet, vil det bli en utrolig krevende jobb, sier Johanessen.

Politiet mener å ha lokalisert bilen på 170 meters dyp, delvis tildekket av rasmasser. Men sikten i vannet har til nå vært så dårlig at det ikke har vært mulig å undersøke funnet nærmere.

En mann i 50-årene har vært savnet siden et bredt ras gikk over fylkesvei 451 i Jølster kommune tirsdag 30. juli. Raset feide med seg deler av veien ut i vannet.

